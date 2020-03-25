فنانة خليجية قلقة بسبب غموض حالة والدتها في العزل الصحي

كشفت الفنانة والمذيعة الإماراتية رؤى الصبان مرض والدتها في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام".

وقالت إن الأخيرة تعاني من مشكلة الربو وضيق التنفس منذ شهرين تقريباً، مشيرة إلى أنها أخضعت على إثر ذلك لفحوصات القلب التي أظهرت عدم معاناتها من أي اضطراب على هذا المستوى.

وذكرت أنه تم بعد ذلك إجراء فحوصات لرئتيها ودمها بينت وجود جرثومة. ولفتت إلى أنه طلب منها الخضوع للفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد وفرض العزل الصحي عليها.

وعبرت الفنانة عن شعورها بالقلق بسبب مرور أربعة أيام على وجود الوالدة في المستشفى من دون صدور النتيجة.

وأعرب الكثير من المتابعين عن تعاطفهم معها متمنين لوالدتها الصحة والسلامة. ويشار إلى أن الحكومة الإماراتية أعلنت الاثنين في 23 مارس آذار 2020 تسجيل 45 إصابة جديدة بالفيروس مع الإشارة إلى أن شخصاً واحداً نقل العدوى إلى 17 آخرين. وهذا يعني أن عدد الحالات الاجمالي وصل إلى 198.

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ويذكر أن وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت مؤخراً أن ارتداء الكمامات ضروري فقط للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من أعراض البرد والأنفلونزا.

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