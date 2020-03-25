حلا الترك تهتم بكورونا وتسمي فنانة "ماما"

القاهرة – لايف ستايل
نشر أحد حسابات معجبي الفنانة الشابة حلا الترك على "إنستغرام" فيديو جديداً لها شاركت من خلاله في تحدي "خلك بالبيت" الذي يهدف إلى دعوة الجميع إلى الاتزام بقاعدة الحجر المنزلي من أجل الحد من انتشار الوباء الناتج عن فيروس كورونا المستجد.
وبدت فيه وهي تجلس مرتدية ملابس النوم وتؤدي أغنية "فضها سيرة". وتوجهت إلى المتابعين بدعوتهم إلى عدم مغادرة منازلهم ومتحدية فنانين آخرين. وأثارت الاهتمام بتوجيه تحية خاصة إلى "ماما أحلام".
وأثنى الكثير من المتابعين على خطوتها فيما تذكر آخرون أنها لم تقم بمعايدة والدتها منى السابر لمناسبة عيد الأم معتبرين أنها تجاهلتها.
ويذكر أن السابر نشرت للمناسبة على حسابها على "إنستغرام" فيديو جمعها وابنها الأصغر وظهرت فيه بغطاء الرأس في إطار حملة للوقاية من خطر انتشار بالوباء العالمي. ووجهت من خلاله التحية إلى كل أم تحرص على حماية صحة أسرتها.
ويأتي هذا بعد انتشار الفيروس في البحرين علماً أن وزارة الصحة في المملكة أعلنت الإثنين 23 مارس آذار 2020 أن عدد المتعافين لديها من المرض المستجد ارتفع إلى 160 شخصاً.
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