نادين نسيب نجيم ترقص بطريقة طريفة وتثير الانتباها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" فيديو جديداً للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لفت أنظار الكثيرين.

وظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية سريعة بطريقة طريفة. وأبدى العديد من المتابعين إعجابهم بعفويتها فيما انتقد آخرون رقصها فيما العالم يشهد مأساة تتمثل بانتشار الوباء الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

ويشار إلى أنها فاجأت قبل ذلك متابعيها بتغريدة غاضبة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التغريدات "تويتر" وكشفت من خلالها تعرض حساباتها على مواقع التواصل لمحاولة سرقة. وكتبت: "عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها".

وأضافت: "من مبارح وهني عم يحاولوا يهكروا حساباتي كلها. كل شوي بتوصلني رسالة وإيميل. خلصنا روحوا صلوا. ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية؟ خلصنا حلوا عني بقى. العمى".

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ويذكر أنها أثارت الاهتمام أيضاً بفيديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات حيث بدت مع صديقة لها وهما تؤديان عملاً منزلياً بطريقة راقصة وحققت أكثر من خلاله أكثر من مليونين و900 ألف مشاهدة.

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