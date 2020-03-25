فن ومشاهير

نادين نسيب نجيم ترقص بطريقة طريفة وتثير الانتباها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة – لايف ستايل

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" فيديو جديداً للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لفت أنظار الكثيرين.

وظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية سريعة بطريقة طريفة. وأبدى العديد من المتابعين إعجابهم بعفويتها فيما انتقد آخرون رقصها فيما العالم يشهد مأساة تتمثل بانتشار الوباء الناتج عن .

ويشار إلى أنها فاجأت قبل ذلك متابعيها بتغريدة غاضبة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التغريدات "تويتر" وكشفت من خلالها تعرض حساباتها على مواقع التواصل لمحاولة سرقة. وكتبت: "عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها".   

وأضافت: "من مبارح وهني عم يحاولوا يهكروا حساباتي كلها. كل شوي بتوصلني رسالة وإيميل. خلصنا روحوا صلوا. ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية؟ خلصنا حلوا عني بقى. العمى".

Advertisements

ويذكر أنها أثارت الاهتمام أيضاً بفيديو نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات حيث بدت مع صديقة لها وهما تؤديان عملاً منزلياً بطريقة راقصة وحققت أكثر من خلاله أكثر من مليونين و900 ألف مشاهدة.

قد يهمك أيضا:

نادين نسيب نجيم ترقص مع ابنها فى عيد ميلادها

نادين نسيب نجيم ترد على تصريح كاذب نسب لها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم ترقص بطريقة طريفة وتثير الانتباها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا