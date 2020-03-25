ميريام فارس تكشف عن هدية ابنها فى عيد الأم

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة مريام فارس متابعيها بمقطع فيديو جديد من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستغرام
وظهرت في الفيديو برفقه ابنها وهي يغني لها باللغة الفرنسية وكشفت عن الهدية التي تلقتها وهي ورقة مكتوب عليها “ماما” وعلقت مريام علي الصورة: ” أجمل هدية تلقيتها في حياتي”.
ومن ناحية اخرى أحييت مريام فارس في وقت سابق حفل غنائي ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض المقام في المملكة العربية السعودية حيث تألقت بأغنية حبيبي سعودي والتي قامت بطرحها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت علي عدد مشاهدات كثيرة.
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