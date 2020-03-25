فهرية إيفجن تتهم زوجها بالازدواجية

القاهرة – لايف ستايل
كشفت الممثلة التركية فهرية إيفجن عدم التزام زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت بقواعد الحجر الصحي التي يتم اتباعها في تركيا والعالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت بحسب تقرير لصحيفة Sabah التركية إلى أنه بالرغم من دعوته الجميع إلى البقاء في المنازل وتوجهه بالشكر إلى الطاقم الطبي، إلا أنه لا يلتزم بدوره بالنصائح.
وقالت إنه يعاني في هذا الصدد من الازدواجية ولا يستمع إليها وإن عليه أن ينفذ النصيحة التي قدمها قبل الآخرين، مضيفة أنها تطلب منه البقاء في المنزل والتوقف عن القيام بأي عمل لأنها تخاف عليه تماماً كما تخاف على طفلهما.
ولم يكن من الممثل إلا أن رد قائلاً: "حبيبتي هذه أمور خاصة، أحاسبك إذا عبر الرسائل الخاصة". وفي المقابل وجهت فهرية رسالة إلى معجبيها طالبة منهم البقاء في منازلهم من أجل حماية أنفسهم من الاصابة بالفيروس. ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها من حديقة منزلها كتعبير عن التزامها بالحجر المنزلي.
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