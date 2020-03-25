شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان التشويقى لحكاية "سنين وعدت" ثانى حكايات مسلسل " إلا أنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق عمل فريق مسلسل "إلا أنا" الإعلان التشويقى لثانى حكايات المسلسل بعنوان " سنين وعدت" دراماتورج عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وهيدراما مستوحاة عن قصص وشخصيات من حياتنا فكرة وقصة الكاتب يسرى الفخراني وإخراج أحمد شفيق وبطولة أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.

على صعيد أخر تواصل شبكة قنوات دى ام سى عرض الحكاية الأولى بعنوان بنات موسى وسط ردود فعل قوية من قبل الجماهير ونسب مشاهدة مرتفعة.

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وانتهى المخرج محمد أسامة من تصوير أولى حكايات مسلسل " إلا أنا " التي اختار لها عنوان "بنات موسى" وبدأ عرضها السبت قبل الماضى، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .

"بنات موسى" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج محمد أسامة وبطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى ومحمد درويش، وفتحي سالم، ورضوى جودة.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وتتضمن قائمة المخرجين المشاركين في اخراج قصص العمل كلاً من أحمد شفيق، تامر عشري، محمود كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، عمر عبد الحليم.

وأعلن صناع المسلسل الأسماء النهائية لحكايات العمل الـ 6 وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع"، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض ويتم العمل حالياً على تصوير أول 3 حكايات من العمل بالتزامن مع انطلاق عرض الحكاية الأولى.