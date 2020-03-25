شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة ساخرا من الإخوان: المافيا اتبرعت لمستشفيات إيطاليا"وانتوا مفيش سنس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر الغنائى أمير طعيمة، إن العالم أجمع مشغول بمواجهة فيروس كورونا الجديد، إلا قنوات الإخوان تسير على نفس النهج وهمها الشاغل مهاجمة مصر والسعودية والإمارات، مضيفا: "المافيا الإيطالية تبرعت للمستشفيات الحكومية وانتو مفيش سنس".

وكتب طعيمة، عبر حسابه على فيسبوك: "كل العالم مشغول بمواجهة كورونا، لا وقت لخلافات من أى نوع، المافيا الإيطالية تبرعت للمستشفيات الحكومية، إلا قنوات الاخوان تسير على نفس النهج وهمها الشاغل مهاجمة مصر والسعودية والإمارات بداع وبدون"، مضيفا: "من أين لكم كل هذا الغباء والحقد والمرض؟.. مفيش سنس".





وكان الشاعر الغنائى أمير طعيمة، قال إن انتشار فيروس كورونا القاتل ليس كارثة، ولكن الاستهتار واللامبالاة بطرق الوقاية والتدابير اللازمة يممكن أن يؤدى إلى كارثة، مشيرا أن الشعوب الأكثر وعيا هى الناجية.

وكتب طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر:"الموضوع باختصار: الفيروس مش كارثة، بس الاستهتار بيه واللامبالاة ممكن يؤدى لكارثة.. الشعوب الأكثر وعيًا هى اللى هتعدى منه ببساطة وبأقل الخسائر".

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبى وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً.