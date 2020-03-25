شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى: "ضعفت يا سيدي القاضي" .. شوف عمل ايه هربا من الممل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد السعدنى لعشرات النجوم علي تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغه بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوي، ونشر أحمد السعدنى فيديو له عبر حسابه على تويتر، و كتب عليه قائلا:" ضعفت يا سيدي القاضي" حيث قدم فيديو عبارة عن خناقة علي احدي القنوات.

أعلن النجم أحمد السعدنى قبوله تحدى الفنان شيكو، فى إطار الدعوة التى أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول، تحت مسمى "تحدى الخير"، مؤكدا أنه سيتكفل بـ50 أسرة الشهر المقبل.

ونشر أحمد السعدنى فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يقول به "وأنا قبلت التحدى يا شيكو وإن شاء الله هتكفل بخمسين أسرة اشهر ده وبتحدى أحمد رزق وأحمد داوود ومحمد إمام وعلاء الشربينى"، معلقا يالا نساعد أهلنا وناسنا.

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ورد الفنان أحمد داود عى تحدى أحمد السعدنى قائلا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" :"أنا قبلت التحدى يا سعدنى وإن شاء الله ربنا يقدرنى وأقدر أتكفل بـ50 أسرة الشهر ده وبتحدى شريف منير وأمير كرارة و نيللى كريم و غادة عادل و أمينة خليل و دينا الشربيني و أسر ياسين و محمد ممدوح و محمد إمام و حسام غالى".

كما قال الفنان أحمد رزق في فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"وأنا قبلت التحدي يا سعدني وبشكرك عليه لأنه حلو جدا و هتكفل بخمسين أسرة الشهر ده أو الشهر الجاي، وبتحدي غادة عادل وأحمد السقا وصلاح عبد الله وأحمد عز ".