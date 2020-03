شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان SXSW الموسيقي يعلن جوائزه على الرغم من إلغائه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم، عن جوائزه لعام 2020، علي الرغم من تأجيله بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، والذى يقام سنويا فى في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية

وفاز فيلم الكوميديا "Shithouse" للمخرج كوبر راييف بجائزة لجنة التحكيم الكبرى SXSW في مسابقة السرد القصصي، بينما حصل فيلم "An Elephant in the Room" لكاترين فيليب على جائزة أفضل فيلم وثائقي.

ومن بين الفائزين الآخرين في المهرجان فيلم "White Eye" للمخرج تومر شوذان، وفاز بجائزة الرواية القصيرة، و"No Crying at the Dinner Table" لكارول نجوين وفاز بجائزة الفيلم الوثائقي القصير، وفقا لمجلة فاريتي الأمريكية.

كما حصل فيلم "Symbiosis" إخراج نادجا أنرسوف على جائزة الرسوم المتحركة القصيرة، بينما فاز فيلم "Midnight" إخراج سانتياجو مينجيني بفئة منتصف الليل القصيرة.

وفي بيان نشرته "فارايتي" قالت مديرة المهرجان جانيت بيرسون: "يشرفنا أن نتمكن على الأقل من تقديم جوائزنا الرسمية والخاصة. نحن نعلم أنه لا بديل عن حيوية المهرجان الفعلية وحماسه وإمكانية تحقيق نتائج مفاجئة، ولكننا نأمل أن يساعد إعلان النتائج في الحصول على بعض التقدير المستحق".

وكان من المقرر أن يقام المهرجان هذا العام في الفترة من 13 حتى 22 مارس ، قبل أن يعلن إلغاءه، بينما كان لديه العديد من لجان التحكيم الخاصة الموجودة بالفعل، حيث تم تكليفها بالتوسع للتحكيم في باقي المسابقات الأخرى.

كما كان مقررا أن يضم برنامج هذا العام 135 فيلمًا روائيًا، بما في ذلك 99 عرضًا عالميًا و75 فيلمًا من صانعي الأفلام لأول مرة، و119 فيلماً قصيراً، و12 عرضًا أوليًا، و7 أحداث خاصة، و27 مشروعًا سينمائيًا افتراضيًا.