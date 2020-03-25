شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات زمان وأمهاتهن..والدة هدى سلطان سبقت عصرها فأغضبت أهل العريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للأم دور كبير فى حياة كل منا، وفى تكوين شخصيته وصفاته،وتستطيع أن ترى وجه الأم فى وجوه أبنائها وطريقة تعاملهم وما يحققونه فى حياتهم ويصلون له.

وفى حياة النجوم كذلك تبرز صورة الأم وتأثيرها عليهم، وهناك مواقف بعينها للأم تظل عالقة فى الأذهان لا يستطيع كل منهم نسيانها مهما بلغ من شهرة أو عمر، وهو ما أكده عدد من نجوم الزمن الجميل فى بعض لقاءاتهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب التى كان نجوم وعمالقة الزمن الجميل يحرصون دائما على التواصل معها ويتحدثون فيها لجمهورهم عن ذكرياتهم و كل تفاصيل حياتهم ، أجرت المجلة استطلاعاً لعدد من هؤلاء النجوم نشرته على صفحاتها بتاريخ 20 مارس عام 1956 تحت عنوان " أذكر عن أمى" تحدثت عدد من نجمات الزمن الجميل عن بعض المواقف التى جمعتهن مع أمهاتهن وظلت عالقة فى أذهانهن دائما.

ومن بين هؤلاء الفنانات الفنانة الكبيرة هدى سلطان التى قالت عن والدتها: " كانت أمى تمتاز بالاتزان ومعالجة الأمور بحكمة وفكر متفتح، فعودتنى منذ صغرى على الاستقلالية وحرية الرأى"

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وتابعت مستشهدة بأحد الموقف حين بلغت سن الزواج وتقدم لها شاب من أسرة كبيرة يطلب يدها، قائلة:"جاء عدد من سيدات أسرة العريس لطلب يدى وكان معتادا ألا تشارك العروس فى مثل هذه الجلسات"

وأضافت:"غير أن والدتى نادتنى وتحدثت معى أمامهن وطلبت أن أشارك فى الحديث وأن أقول رأيى وهو ما أثار دهشتهن وغضبهن واعتبرن ذلك إهانة وأن أمى متفرنجة، وغادرن المنزل غاضبات"

وأشارت هدى سلطان إلى أنها أعلنت رفضها للعريس أمام هؤلاء السيدات لرغبتها فى استكمال دراستها، وهو مالم يكن معتاداً وقتها.