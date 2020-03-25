شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. 30 عرضا مسرحيا مجانًا للجمهور أون لاين والان مع تفاصيل الخبر
و أضاف " مختار" آن العروض المشاركة بالمبادرة تتنوع ما بين عروض لكبار النجوم منها الملك هو الملك، أهلًا يا بكوات، الإسكافي ملكًا، أولاد الغضب و الحب ، رجل القلعة و غيرهم، و عروض لشباب فناني البيت الفني للمسرح منها شيزلونج، السيرة الهلامية ، و أيضا تتضمن العروض انتاج للبيت الفني للمسرح خلال الأعوام القليلة الماضية منها الساعة الأخيرة، أنا كارمن، كوميديا البؤساء ، شباك مكسور ، الثامنة مساء، ترنيمة الفلاح الفصيح، و غيرهم ، بالإضافة الى عروض الأطفال و العرائس منهم عبور و انتصار، القطط، محطة مصر ، و هي عروض حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، و أيضا بمشاركة عرض " أوبرا بنت عربي " و هو عرض دمج ما بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة و الفنانين الطبيعيين.
جميع أنشطة البيت الفني للمسرح متوقفة تماما بالمسارح في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات نهائيا و حتى إشعار آخر .
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