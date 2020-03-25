شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. 30 عرضا مسرحيا مجانًا للجمهور أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن البيت الفنى للمسرح في بيان آنه في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" والتى أطلقتها الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يشارك البيت الفني للمسرح ب ٣٠ عرضا مسرحيا ضمن المبادرة يتضمن مجموعة من روائع المسرح المصري في تاريخه الحديث، لتكون بين إيدي المواطنين على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليوتيوب بالمجان من هنا وذلك بالتعاون مع المركز القومي للمسرح.

و أضاف " مختار" آن العروض المشاركة بالمبادرة تتنوع ما بين عروض لكبار النجوم منها الملك هو الملك، أهلًا يا بكوات، الإسكافي ملكًا، أولاد الغضب و الحب ، رجل القلعة و غيرهم، و عروض لشباب فناني البيت الفني للمسرح منها شيزلونج، السيرة الهلامية ، و أيضا تتضمن العروض انتاج للبيت الفني للمسرح خلال الأعوام القليلة الماضية منها الساعة الأخيرة، أنا كارمن، كوميديا البؤساء ، شباك مكسور ، الثامنة مساء، ترنيمة الفلاح الفصيح، و غيرهم ، بالإضافة الى عروض الأطفال و العرائس منهم عبور و انتصار، القطط، محطة مصر ، و هي عروض حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، و أيضا بمشاركة عرض " أوبرا بنت عربي " و هو عرض دمج ما بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة و الفنانين الطبيعيين.

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جميع أنشطة البيت الفني للمسرح متوقفة تماما بالمسارح في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات نهائيا و حتى إشعار آخر .