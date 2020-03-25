شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا..ليدي جاجا تؤجل إطلاق ألبومها الجديد "Chromatica" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت النجمة العالمية ليدي جاجا إلى تأجيل إطلاق ألبومها الغنائي الجديد والذي طال انتظاره ويحمل اسم " Chromatica " ، و ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا و الذي تسبب في تعطيل إقامة الكثير من الاحداث الفنية حول العالم .

وكان من المقررأن تطلق ليدي جاجا ألبوم الغنائي الجديد " Chromatica " في شهر أبريل المقبل إلا أنه انتشار كورونا كان السبب فى تأجيل إطلاقه من جديد، وأشارت جاجا البالغة من العمر ( 33 عام ) ستكشف قريبا عن الموعد الجديد و النهائي لإطلاق " Chromatica " .

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و أكدت ليدي جاجا على صفحتها الشخصية بموقع " تويتر " إنه وقت صعب ومخيف بالنسبة لنا جميعا، و أعتقد أن الفن هو أحد لأأقوى الأشياء التي يجب أن نقدمها للفرح والشفاء لبعضنا البعض في مثل هذه الأوقات ، لكن يبدو الأمرغير مناسب من أجل إصدار هذا الألبوم مع كل ما يحدث خلال انتشار هذا الوباء العالمي " .

و استكملت جاجا " من الفضل الآن أن نقضي هذا الوقت في التركيز على إيجاد الحلول ، و من المهم بالنسبة لي بأن نهتم بالحصول على المعدات الطبية الأساسية لمتخصصي الرعاية الصحية ، ومساعدة الأطفال الذين يحتاجون للدعم ، وعلينا ان نساعد أولئك الذين سيتأثرون ماليا بهذا الوباء ".

يذكر أن ليدي جاجا من أول نجمات العالم التي التزمت بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، و كانت تشجع محبيها و معجبيها لاتباع نفس خطواتها .