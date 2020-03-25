شكرا لقرائتكم خبر عن خافيير بارديم يدعم جوني ديب فى مواجهة طليقته آمبر هيرد وهذا ما قاله فى حقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم جوني ديب يلقي الكثير من الدعم في قضية التشهير ضد طليقته آمبر هيرد حيث اعلن النجم خافير بارديم عن دعمه له بشكل كبير وهو ماتناقلته وسائل الاعلام حيث قال بارديم أنه يحب جوني ديب ويراها رجلا حقيقيا وصديق كريم ويهتم بعائلته.

وأضاف بارديم أنه لديه موهبة كبير وأنه عمل معه من قبل ورأي مواقفه المحترمة مع فريق العمل معتبره فريد من نوعه وأنه رجل حنون وعطوف و فنان استثنائي.

وأشار إلي أنه لا يحب ديب فقط وإنما يحترمه لأنه يتواجد دوما عندما يحتاجه، مؤكدا إن ديب محاصر بالاكاذيب ورغم ما يتعرض له يكتفي بالابتسام ويعمل في صمت.

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شهدت الفترة الأخيرة، تطورات جديدة في القضايا والدعاوي القضائية المقامة بين الممثل العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد، بعد انتشار تسجيل صوتي للأخيرة وهي تزعم فيه اعتداءها بالضرب على ديب أثناء زواجهما.

ووفقاً للتسجيل الصوتي، يظهر فيه اعتراف ضمنى للممثلة وهي تقول "اللعنة يا ديب كان يجب أن أضربك على وجهك بشكل مناسب، لكننى كنت أضربك، وفي الخلفية وهو يهرول كالأطفال".