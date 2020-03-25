شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر يتحول لـ "سى السيد" بسبب العزل فى فيديو على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول الفنان مصطفى خاطر إلى "سى السيد"، وهى الشخصية الشهيرة فى ثلاثية نجيب محفوظ، والتى تحولت إلى 3 أفلام سينمائية، وجسدها الفنان الراحل يحيى شاهين، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره خاطر عبر حسابه على "تيك توك".

@mostafakhater.official ##خليك_في_البيت♬ original sound - shwasfy

وبسبب العزل فى المنزل، استعان خاطر بمشهد من فيلم "بين القصيرين"، حيث أجبر الانجليز، المصريين وقتها على البقاء فى المنازل بسبب المظاهرات، وهو ما لم يعتد عليه السيد أحمد عبد الجواد بطل الفيلم، حيث يقول "الواحد مش واخد ع الحبسة ديه"، لترد أمينة زوجته، والتى جسدتها طفلة صغيرة مع خاطر، "ربنا يزيحهم ولاد الحرام دول"، ليرد عبد الجواد، "اعمليلى فنجان زفت"، لترد زوجته، "بزيادة زفت يا سى السيد، مانت شربت كتير"، ليرد "اسمعى الكلام يا ولية"



مصطفى خاطر

وبات مصطفى خاطر من أكثر الفنانين الذين ينشرون مقاطع ساخرة وكوميدية على حساباتهم على تيك توك، مثل هنا الزاهد وآيتن عامر ودرة وغيرهم من الفنانين.

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وكان خاطر قد نصح جمهوره بالبقاء في المنازل لمنع تفشى فيروس كورونا وذلك بطريقة كوميدية، حيث شارك عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمقطع فيديو جديد له وهو يلعب "بالاسكوتر" داخل منزله وهو يقول: "خليك في البيت".

وقلها بأيام طالب الفنان مصطفى خاطر أيضا من متابعيه، البقاء في المنزل، وعدم الخروج منه، منعًا لانتشار فيروس كورونا، والذى مازال يحصد الكثير من الأرواح، ويصيب الآلاف.