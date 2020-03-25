شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى عن الهلع من فيروس كورونا: بعض البشائر تولد من رحم المصائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل المخرج مجدى الهواري، مع حالة الهلع والذعر الكبير الذي يعيشه الكثير من المواطنين في مصر والعالم مع تفشي فيروس كورونا وخطر انتشاره، واستعان مجدي الهواري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، بآية قرآنية للتخفيف من روع أزمة فيروس كورونا الجديد، فقال: " قالت مريم (يا ليتني مِتُ قبل هذا) ولم تعلم أن في بطنها "نبي".. بعض البشائر تولد من رحم المصائب. فلا تيأس إن طال بك البلاء. وثق بمن يدبر".



مجدى الهوارى على تويتر

وللبحث عن خروج من الأزمة، تتسارع محاولات المجتمع الدولى لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد فى ظل الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات والوفيات بهذا الوباء المميت، حيث ذكر موقع العربية أنه فى تطور إيجابى فى مجال مواجهة فيروس كورونا، أعلنت منظمة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دى إيه" FDA موافقتها على فحص جديد لكورونا يكشف وجود الفيروس فى 45 دقيقة تقريباً، مضيفة أن شحن هذه الاختبارات سيبدأ الأسبوع المقبل وحصرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إجراء هذا الاختبار فى المقام الأول بالمستشفيات وأقسام الطوارئ، على أن يتم السماح باعتماده فى "مراكز رعاية المرضى"، بما فى ذلك عيادات الأطباء لاحقا.

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وعلى جانب آخر، أعلنت هيئة الدواء والأغذية الأمريكية FDA الموافقة الطارئة لاستخدام بلازما المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19.لعلاج الفيروس، و البلازما هي أكبر مكون في الدم حيث تشكل حوالي 55٪ من المحتوى الكلي له، وعندما تكون البلازما معزولة، تكون سائلة وصفراء فاتحة اللون، وتحمل الأملاح والإنزيمات.

ووفقا لتقرير موقع "stanfordchildrens " فإن الغرض الأساسي من البلازما هو نقل العناصر الغذائية والهرمونات والبروتينات إلى أجزاء الجسم التي تحتاجها، كما تحتوي البلازما البشرية أيضًا على مكونات مهمة، مثل الجلوبولين المناعي (الأجسام المضادة)، وعوامل التخثر، وبروتينات الألبومين والفيبرينوجين، وعند التبرع بالدم، يمكن عزل هذه المكونات الحيوية عن البلازما الخاصة بك وتركيزها في منتجات مختلفة.