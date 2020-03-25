شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل العروض الحية من برنامج Britain's Got Talent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرموقع الديلي ميل إن إدارة برنامج Britain's Got Talent قررت تأجيل حلقات بثها الحي والتي كانت من المقرر أن تنطلق في نهاية مايو الجاري وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا والتدابير الحكومية التي تتخذها بريطانيا للحد من انتشاره في البلاد.

وكانت إدارة جوائز الموسيقي الريفية أعلنت عن اختيار يوم 16 سبتمبر المقبل لإعلان جوائزها، وذلك بعدما كان من المقرر ان تنطلق في أبريل المقبل ولكن تم تأجيل الحفل بسبب تفشي فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس بتعليق العديد من الأحداث الفنية التى تعتمد على التجمعات. Advertisements ومن جانب آخر تقرر إلغاء حفل توزيع جوائز إيمي والذي كان من المقرر إطلاقه في 12 يونيو 2020 بقاعة باسادينا سيفيك ، حيث قررت ادارة الجائزة عدم تنظيم حفل توزيع جوائز إيمي السنوي 47 بسبب فيروس كورونا وتفشيه في أرجاء العالم وجاء ذلك بعد إاعلان تأجيل مهرجان كان السينمائي والذي كان من المقرر انعقاده في 12-23 مايو حيث أكدت ادارة المهرجان أنها تعيد النظر في العديد من الاختيارات من بينها تأجيل المهرجان حتى نهاية يونيو أو بداية يوليو المقبل.

تسبب انتشار الفيروس في توقف العديد من الأفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الاوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت اصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم خاصة وأن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا ، حيث أوضح هانكس أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية وتسببت إصابة زوجة هانكس في ارتباك بدارأوبرا سيدنى خاصة وأنها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن إصابتها.