عمرو يوسف يعلن رأيه في أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
استضافت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، الفنان عمرو يوسف في برنامجها "غدا أجمل"، وفي إحدى فقرات الحلقة تقمص الأخير دور المحامي وأدلى برأيه في بعض القضايا، لعل أبرزها أزمة ياسمين عبدالعزيز مع شقيقه "وائل".
وردًا على سؤال المذيعة عن رأيه حول الأمر، قال يوسف: "أن هناك أمور وجوانب مخفية في كل شئ، إنه لا يعرف نوايهما وأن الأمر خاص بهما فقط، موضحًا: "كنت أحب إن الأمر يتعالج بطريقة أفضل".
وأضاف: "أرفض الأسلوب الذي لجأ إليه وائل عبدالعزيز، وكان لابد أن يحل الأزمة بطريقة مختلفة".
وخرج مسلسل "سيف الله"، لعمرو يوسف من السباق الرمضاني لهذا العام.
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