مي الغيطي لمصراوي: أجسد دور فتاة متدينة في "التاريخ السري لكوثر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تشارك الفنانة الشابة مي الغيطي، في بطولة فيلم "التاريخ السري لكوثر"، وأكدت أنها لا تعلم موعد طرحه بالسينمات حتى الآن.
وقالت "مي" في تصريح خاص لمصراوي، إن العمل بطولة نسائية لنماذج مختلفة من النساء، في إطار إنساني يحمل قضية سياسية.
وتابعت: "أجسد دور فتاة متدينة، تقع ضحية كغيرها من الشباب لأفكار متشددة أثناء فترة حكم الإخوان للبلاد"، وأوضحت أن الدور مختلف وهذا أكثر ما جذبها للقصة، حيث تحرص في كل مرة على تقديم دور جديد يضيف لها.
وأوضحت إلى أنها لم تجمعها أية مشاهد ببطلة العمل الفنانة ليلى علوي، فالشخصيتان لا يوجد بينهما خط درامي مشترك.
فيلم "التاريخ السري لكوثر"، بطولة ليلى علوي، زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، ومن تأليف وإخراج محمد أمين،
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