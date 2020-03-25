"زوجة زعيم".. تعرف على فنانات جسدن شخصية تحية كاظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 25 مارس 1992، رحلت عن عالمنا السيدة تحية كاظم، زوجة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وجسدت عدد من الفنانات شخصية "تحية" في أكثر من عمل فني، أبرزهم:

ناصر 56

جسدت الشخصية الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وهو من بطولة أحمد زكي، أحمد ماهر، ومن إخراج محمد فاضل.

جمال عبدالناصر

عرض الفيلم عام 1999، وجسدت الشخصية ضمن أحداث الفيلم الفنانة عبلة كامل، وقام ببطولة الفيلم خالد الصاوي.

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العندليب حكاية شعب

مسلسل "العندليب" عرض عام 2006، وجسد شخصية تحية كاظم الفنانة أميرة نايف، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ناصر

مسلسل "ناصر" عرض عام 2008، وهو من بطولة الفنان مجدي كامل، وجسدت شخصية "تحية" الفنانة لقاء الخميسي.

صديق العمر

جسدت الشخصية الفنانة نهال عنبر، ولم يحقق المسلسل النجاح المرجو، وقام ببطولة العمل جمال سليمان وباسم سمرة، وعرض عام 2014