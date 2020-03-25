أمير طعيمة يعلق على أزمة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على العالم.

وكتب: "الشيء الوحيد المؤكد إن عالم ما بعد الكورونا، سيختلف تماما عن عالم ما قبلها".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.