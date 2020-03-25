"غيران من آسر ياسين".. كريم فهمي يشيد بمسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الفنان كريم فهمي، بمسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب: "أول مرة أكمل مسلسل لآخره، إيه الجمال والحلاوة دي، تمثيل، ديكور، ملابس، تأليف، إخراج، مدير تصوير، عمل متكامل بمعنى الكلمة، فعلا مبسوط بيه جدا ولكل صناع العمل".

وتابع: "منة شلبي عالمية وممثلة تقيلة بزيادة، آسر ياسين في حتة تانية خالص مبهور بيه وفي نفس الوقت غيران منه، أحمد خالد صالح ممثل تقيل أوي ابن الوز عوام".

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واستكمل: "خالد أنور هايل هايل، مي الغيطي السهل الممتنع، سوسن بدر خبرة السنين، محمد حاتم برافو، نور محمود بحب تمثيله من أول ما مثلنا مع بعض وجامد جدا، أما شريف سلامة موافقته على الدور كضيف شرف ذكاء وأضاف كتير أوي للدور".

واختتم: "وفي الآخر المخرج محمد شاكر زميل الدفعة في طب أسنان ورفيق الكفاح أنا مبسوط بيه جدا جدا، وفخور بيه، مخرج تقيل بمعنى الكلمة".

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة آسر ياسين، منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، ومن إخراج محمد شاكر.