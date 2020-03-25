أحمد صلاح حسني: "أصعب حاجة إنك تواجه عدو لا تراه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: علق الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أزمة فيروس كورونا المستجد. وكتب: "يارب إشفي كل مريض، يارب إحمي كل الناس من الوباء اللعين، أصعب حاجة إنك تواجه عدولا تراه". وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.

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