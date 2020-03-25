تراند اليوم : إصابة فنان مغربي بـ"كورونا"

أعلنت المطربة المغربية الشابة "عبير العابد"، عن إصابة الفنان المغربي ذو الأصول اليهودية مارسيل بوطبول بفيروس " كورونا " المستجد.العابد نشرت صورة لها عبر حسابها بالأنستغرام، رفقة الفنان المصاب، معلقة عليها بالقول "بقاو فديوركم ها واحد من معارفنا وحبابنا مريض في الإنعاش أو خاص حتى نمرضو كاملين عاد نرتاحو".بوطبول هو من مواليد فاس سنة 1945، ينتمي إلى عائلة فنية فهو ابن جاكوب بوطبول وأخ الفنان حاييم بوطبول.ويعد من بين آخر الفنانين اليهود المغاربة الذين أبدعو في مجال الفن الشعبي المغربي، حيث يتميز بنوع منفرد من الأغاني، ينبني على القصائد التقليدية، مرفوقة بموسيقى تعتمد على آلتي الإيقاع والكمان واللذان لا يعزفاهما سوى شقيقاه.

كما سبق له أن خاض تجربة سينمائية في فيلم "أوركسترا منتصف الليل" للمخرج جيروم أوليفر كوهين والذي يتطرق فيه لقصته .