تراند اليوم : بعدما فضحته زوجته.. تصرف غير متوقع من قصي خولي



بعد أيام من خروج زوجة الفنان السوري الشهير قصي خولي، في فيديو تشكو فيه عدم إنفاقه على طفله، واضطرارها إلى العمل خادمة في المنازل بأمريكا لرعاية طفلها، أقدم "خولي" على تصرف غريب ردًا على الاتهامات التي وجهتها له زوجته.

حيث قام الفنان السوري بتغيير صورة "البروفايل" لحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ووضع صورة زوجته وهي تحمل طفلهما، وذلك في رسالة منه إلى إنهاء الخلافات واعتناءه بهما.

وكانت زوجته، وتدعى مديحة الحمداني، التي تزوجها سرًا، خرجت عن صمتها، وقررت فضحه بعد اللقاء التليفزيوني الذي تحدث فيه عن علاقته بابنه بشكل مخالف للحقيقة حسب قولها.

وكان الفنان قصي خولي أثار الجدل بعد انتشار صورة له مع فتاة حسناء اتضح أنه تزوجها سرًا في أمريكا وهي تونسية الأصل.

وكان خولي صدم جمهوره والصحافة بنشره صورة تجمعه بطفل صغير، مؤكدًا من خلال التعليق بأنه ابنه وأطلق عليه اسم "عميد جونيور"، وأثار الخبر صدمة كبيرة بين جمهوره، خاصة أنه لم يكشف عن زواجه من قبل.

واتهمت "مديحة" في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، زوجها قصى ، بأنه جعلها عرضة لكل شخص "يسوى أو ما يسوى".

وأضافت أنها شاهدت مقابلة قصي خولي في أحد البرامج والذي تحدث فيه أنه أب مثالي ويقوم بتحميم ابنه مرتين في النهار، مؤكدة أنها لا تلومه في نفس الوقت لأنه إنسان ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعي أيضا أن يمثل دور الأب الذي ليس موجودا على أرض الواقع.

وأوضحت أنها صمدت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنها وعن ابنها، فظلموها ولم ترد على أحد منهم، لأنها ليست إنسانة مؤذية، لكن بعد الذي شاهدته على التلفاز وتقصد مقابلة قصي خولي، صارت تضحك بسبب الظلم، واصفة زوجها بالأب غير المثالي.

وكشفت عن أنها تعيش في قهر وظلم بسبب زوجها لأنها لا تستطيع توفير أبسط حقوق ابنها أو استقراره ورغم ذلك تتعرض لحملة تشويه وإهانة، حتى انهارت كذلك بعد رؤية زوجها وهو يتحدث في برنامج تلفزيوني عن ابنه.

وهددت زوجها بأن أي موضوع سيتحدث به كذبا في مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف الحقائق أمام الجمهور.



