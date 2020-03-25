تراند اليوم : بعد حظر التجمعات.. مطربون ينظمون حفلات للترفيه عن المصريين



أجبر انتشار فيروس كورونا، والقرارات الحكومية الصادرة في مصر، المطربين على إلغاء حفلاتهم الفنية خلال الفترة المقبلة.

لكن البعض ابتكر طريقة للتواصل مع الجمهور، من خلال إحياء حفلات غنائية عبر الإنترنت، من أجل تحفيز الناس على البقاء في البيوت.

وقال المطرب علي الحجار، عبر مقطع فيديو بثه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه سيقوم بإحياء حفلة الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة.

وأشار إلى أن عدد الفرقة سيتراوح ما بين 5 إلى 6 أفراد، وهو العدد الذي يمكن أن تتحمله الغرفة التي سيقام فيها الحفل، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم الحفلات بهذه الطريقة بشكل دوري حتى تنتهي الأزمة.

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وطلب الحجار من الجمهور إرسال الطلبات عقب الحفل مباشرة حتى يتنسى له تلبيتها خلال الحفلات القادمة.





وكان المطرب تامر عاشور اتخذ خطوة مماثلة، معلنًا عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه سينظم حفلاً "أون لاين".

وكتب مخاطبًا جمهوره: "لايف على ال YouTube تقدروا تتفرجوا عليها في بيوتكم وتطلبوا الأغاني اللي انتو عايزينها وندور على أي حاجه فيها طاقة إيجابية ونعملها وإن شاء الله أزمه وهتعدي".

وتابع: "هحدد وقتها قريب قوي وغالبا هتكون weekend (الجمعة) قال يعني وراكو حاجه وأنا زيكم مساؤكم عسل".