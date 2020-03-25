شاهد: هند القحطاني تشن هجوما حادا على سعد لمجرد.. وتكشف سبب كراهيتها له

وجهت الناشطة السعودية هند القحطاني، انتقادات حادة للفنان المغربي سعد لمجرد، مبينة أنها تكرهه للغاية منذ تورطه في قضية اغتصاب مع فتاة فرنسية.
وتفصيلآ، قامت ” القحطاني ” بتغير أغنية سعد لمجرد ” أنت معلم ” وهي تستمتع لبعض الأغاني على التلفزيون، قائلة: ” بغيرها الأغنية ما عاد أحب سعد لمجرد بعد السالفة اللي سواها في فرنسا ” .
واستكملت حديثها عن ” لمجرد ” قائلة: ” أي مغتصب مؤذي للآخرين قاذف يحرض على إيذائهم أو قتلهم أو اختطاف أبنائهم فهو عدو لدود، سواء حرض علي أنا أو على غيره هذا عدو للإنسانية جمعاء ” .
وأضافت هند القحطاني بمقطع فيديو بثته على ” سناب شات ” : ” طبعًا أنا ما اتتبع أخباره بس إنه أحد قال إنه كرر هذا التصرف عدة مرات هذا السادي .. سادي ” .
وكان قد تم اتهام الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصاب فتاة فرنسية، داخل فندق ” ماريوت ” في باريس سنة 2016.
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