بالفيديو: حقيقة تجاوز الفنان خالد عبدالرحمن لمنع التجول

تداول في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنان خالد عبد الرحمن، في ساعة متأخرة من الليل.

وظهر عبدالرحمن برفقة رجال الأمن، ملتقطا بعض الصور، ليزعم متداوليه أن الفنان تجاوز قرار منع التجول.

ومن جانبه أوضح المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة عبدالله مخارش، أن المقطع قديم، وتم تصويره في بدايه السنة الميلادية بمنطقة الجوف.

وقال مخارش: ” أبونايف ف بيته وملتزم بالحظر مثل كل المواطنين البعض استغل هذا الفيديو لاغراض دنيئة ” .