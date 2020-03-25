تداول في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنان خالد عبد الرحمن، في ساعة متأخرة من الليل.
وظهر عبدالرحمن برفقة رجال الأمن، ملتقطا بعض الصور، ليزعم متداوليه أن الفنان تجاوز قرار منع التجول.
ومن جانبه أوضح المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة عبدالله مخارش، أن المقطع قديم، وتم تصويره في بدايه السنة الميلادية بمنطقة الجوف.
وقال مخارش: ” أبونايف ف بيته وملتزم بالحظر مثل كل المواطنين البعض استغل هذا الفيديو لاغراض دنيئة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حقيقة تجاوز الفنان خالد عبدالرحمن لمنع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.