أحمد صلاح حسني : يارب احمي كل الناس من الوباء اللعين

دعا الفنان أحمد صلاح حسني بالشفاء لكل مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "حسني" في تدوينة عبر حسابه قائلًا : " يارب اشفي كل مريض يارب احمي كل الناس من الوباء اللعين اصعب حاجهانك تواجه عدو لا تراه ".
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني مسلسل "ختم النمر" الذي عُرض عبر إحدى القنوات الفضائية، وحقق نجاحًا كبيرًا.
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