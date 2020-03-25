محمود حمدان يعلن تأجيل مسلسله الجديد إختراق2

أعلن المؤلف محمود حمدان، عن تأجيل تصوير الجزء الثاني من مسلسله الجديد "إختراق"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "حمدان" عبر صفحته قائلًا

: "قدر الله وماشاء فعل، مسلسل إختراق متأجل لحين إنتهاء الأزمة، وكنت داخل فيلمين إتأجلوا ايضًا، ربنا يلطف بينا وتعدي الأزمة علي خير وينتهي الوباء ده من العالم يارب".

الجدير بالذكر أن "اختراق2" بطولة الفنان السعودى طلال السدر، أحمد عيد، مى سليم، راندا البحيري، نضال نجم، محمد العيسي، مها منصور، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد حسن.