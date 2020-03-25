شفيق نور الدين يؤجل أكبر حفل بدبي بسبب كورونا

تقديرًا لمجهودات الحكومات فى الحفاظ على سلامة وصحة شعوبها، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر رجل الأعمال شفيق نور الدين تأجيل أكبر عرس وحفل فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار "شفيق" فى تصريحات صحفية، أنه كان من المقرر أن يقوم بتجهيز أكبر وأضخم عرس فى دبى خلال تلك الأيام، وذلك بحضور عدد كبير من نجومالفن على المستويين العربي والعالمى.
وأضاف، أنه مراعاة للظروف الحالية التى يمر بها العالم لمواجهه فيروس كورونا، تم تأجيل الحفل ليكون بعد عيد الفطر المبارك.
جدير بالذكر أن رجل الأعمال شفيق نور الدين من أهم شركاته شركة Bella Flora وهي حاصله على أهم جائزة Flowers designer فىدبي لسنى ٢٠١٩.
إلى جانب شركات أخرى، وأيضًا تعامل مع أهم مصمم أعراس في العالم Preston bailey في أكبر عرس في الدوحه، وتعتبر شركته من أهم الشركات بالخليج العربي لتنظيم وتصميم الأفراح، يتعامل مع أكبر الشركات في العالم كشركة Le Mariage، التي نفذت أهم فرح فى العالم لأغنى رجل هندي بالعالم الذي تكلف حوالي ٢٠٠ مليون دولار أمريكي.
وحضر الحفل كبار النجوم بالهند إلى جانب عدد من الشخصيات المهمة على المستوى الدولي والعالمي.
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