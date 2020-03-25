اليوم.. الليلة الكبيرة وقهوة سادة ضمن عروض مبادرة وزارة الثقافة الإليكترونية

تقدم وزارة الثقافة، ضمن عروض المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت..الثقافة بين إيديك" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" عرض باليه الليلة الكبيرة لفرقة باليه أوبرا القاهرة، إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل، وذلك في إطار عدم مغادرة المواطنين منازلهم، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويعقب ذلك عرض لمسرحية "قهوة سادة" إخراج خالد جلال وإنتاج

صندوق التنمية الثقافية، وبطولة نجوم ورشة مركز الإبداع الفني.

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يشار إلى أن "قهوة سادة" مسرحية طلبة مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، من إخراج مدير المركز خالد جلال، والذي أعلن فيه الطلبة وخالد جلال معهم عن صرخة ضاحكة على كل ما فقده المجتمع من قيم،

وناقشت المسرحية العديد من القضايا التي تمس حياتنا الآن.

الجدير بالذكر أن "قهوة سادة " شارك في بطولتها عدد من النجوم الشباب الذين كانوا وقتها طلبة بمركز الإبداع وبعد عرض المسرحية تحول الكثير منهم لنجوم علي الساحة الفنية منهم الفنانين محمد فراج وهشام إسماعيل ومحمد ممدوح وعمرو عبد العزيز وأمير صلاح الدين وحسام داغر ومريم السكري ورباب ناجي وشيماء عبد القادر ومحمد نشأت وعمرو رجب واميرة عبد الرحمن وجيهان أنور وغيرهم