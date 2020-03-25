محمد إسماعيل يحصل علي جائزة الإبداع في مهرجان "أخر موضة" يونيو القادم



أكد محمد اسماعيل، مقدم البرامج المعروف أنه سوف يتم تكريمه في مصر في مهرجان " أخر موضة " تقديرا لمشواره الاعلامي، والذي سيقام في منتصف شهر يونيو بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كرونا والذي اجتاحت العالم حيث انه سيحصل علي جائزة التميز والابداع في مجال

وأعرب محمد إسماعيل، عن سعادته لتواجده في أرض مصر وحصوله علي جائزة منها في مهرجان كبير مثل مهرجان "اخر موضة "، الذي حضره نخبه كبيرة من النجوم والرياضين في دورته الأخيرة بمصر منهم النجمة لبني عبدالعزيز

والفنانة راندا البحيري والفنان محمد نور والفنان محمد نجاتي وغيرهم من النجوم والإعلاميين.

وأشار أن هذا التكريم هو بمثابة فخر كبير لي ولعائلتي لما توصلت إليه من شهر واسعة في في تقديم البرامج الرياضية، والتي ذاعت صيتها في مصر الرجاء الوطن العربي وانه من المؤكد عودة برنامجه " الحريف " بعد انتهاء أزمة كرونا واستئناف النشاط الرياضي في العالم .