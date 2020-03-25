إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل اعلام بريطانية اليوم الأربعاء بإصابة ​الأمير تشارلز​ بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه خضع للاختبار وقد جاءت النتيجة إيجابية.

ونقلت الصحافة عن متحدث باسم "كلارنس هاوس" تصريحه إن الأمير يعاني من أعراض خفيفة، لكنه بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد".

وأوضحت أن الأمير وزوجته في الحجر الذاتي في منزلهما في اسكتلندا.

كما أشار المتحدث إلى أن دوقة كورنوال خضعت للاختبار أيضاً للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس المستجد، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية سابقاً بالوباء، وبأسوأ أزمة صحية تواجه العالم.

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