هذا ما تعلّمته سيرين عبد النور من أزمة "كورونا"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ أن أزمة فيروس ​كورونا​، علّمتها أن الصحة هي أهم نعمة في الحياة.

وكتبت سيرين في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "علمتني كورونا قيمة كلمة الله يخليك بصحتك وانو فعلاً الصحة هي أهم نعمة خليك بصحتك خليك بالبيت المصيبة جمعتنا كورونا".

ولطالما كانت سيرين مصدر الطاقة الإيجابية، بوجودها على مواقع التواصل الإجتماعي، فهي نجمة أنيقة الشكل والمضمون، عفوية ومحبوبة، ومن خلال أفكار بسيطة تصل سيرين الى قلوب المتابعين بأفضل طريقة ممكنة، عبر الفيديوهات التي تنشرها خلال وجودها في الحجر المنزلي.

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