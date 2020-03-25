معين شريف يستعيد ما سُرق منه قبل 5 أشهر

ميرنا وليد - بيروت - اعلن الفنان اللبناني معين شريف استعادته لصفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم خرقها قبل 5 أشهر وكتب : “بعد أن تم اختراق صفحتي هذه لأكثر من خمسة شهور، تم استرجاعها بفضل جهود إدارة فيسبوك، شاكر لهم تعاونهم معنا. اشتقت لكم متابعيني وسنبقى على تواصل مستمر”.
وكان معين قد نشر آخر منشور له على صفحته منذ آب 2019 واي حركة او منشور صدرت بعد تلك الفترة من هذه الصفحة لا تمثله على الرغم من انها تحمل اسمه عليها
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