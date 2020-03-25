خاص الفن- كيف يقضي جوزيف عطية وقته في البيت؟

ميرنا وليد - بيروت - يقضي الفنان ​جوزيف عطية​ وقته حاليا ككل العالم في منزله حيث لم يتغير الكثير عليه فمن المعروف ان جوزيف شاب يحب البقاء في المنزل ويؤكد : "يومي أقضيه بي الرياضة الموجودة في منزلي، وأحب الرسم جدا والقراءة أيضا ، ومعظم الأحيان أقدم موسيقى وأعزف .. أنا شاب يحب البيت جدا والعائلة أيضا".

ويطل جوزيف في عمل باللهجة الخليجية للمرة الاولى، وستحمل هذه الأغنية مزيجاً بين الجو الرومانسي والراقص وهو اللون الذي يفضله محبو جوزيف، ومن المنتظر أن تُصوّر على طريقة الفيديو كليب، بحسب ما علم موقع الخليج 365.

الأغنية من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.