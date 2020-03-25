هند القحطاني بهجوم عنيف على سعد لمجرد: "سادي مغتصب" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شنّت الناشطة السعودية ​هند القحطاني​، هجوماً عنيفاً على الفنان المغربي ​سعد لمجرد​، واصفة إياها بالسادي المغتصب.

وقالت القحطاني في مقطع فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إن لمجرد عدوها اللدود بسبب أنه سادي مغتصب.

وأضافت: "أكره سعد لمجرد كنت لا أحب الحديث عنه في الفترة الماضية، ولكن بعد أن أدانته السلطات الفرنسية فأراه مغتصباً وعدوا لدوداً للمرأة".

وتابعت القحطاني: "المثير بالنسبة لي أنه كرر هذا التصرف المشين عدة مرات، ولذلك أطلق عليه سادي مغتصب".

يُذكر أن لمجرد سُجن فى فرنسا مرتين، بسبب إتهامه في قضيتي إغتصاب.

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