ميرنا وليد - بيروت - في لقاء صحافي كشفت ​مديحة الحمداني​ انها عملت كخادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن الممثل السوري ​قصي خولي​ يتهرب من الإنفاق عليهما. تصريح مديحة هذا اثار تساؤلات كثيرة حول اهتمام ورعاية الممثل الشهير لابنهما.

وجاء رد قصي على تصريحات مديحة بتصرف استغربه البعض فقد وضع صورة له على البروفايل الخاص باحد صفحاته على مواقع التواصل وهو يحتضن ابنه واراد ان يوصل رسالة على منتقديه ان يهتم بابنه ويراه

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن كشفت زوجته انها عملت خادمة في البيوت لرعاية طفلهما..هكذا جاء رد قصي خولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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