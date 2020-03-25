تعليق مدحت شلبي على فيديو تعقيم العروس للمعازيم : ” المصريين دول فظاع ملهمش حل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 12:56 مساءً - تحدث الإعلامي الرياضي ” مدحت شلبي ” في حلقة برنامجه ” مساء الأنوار ” المذاع على قناة ” القاهرة والناس ” حول مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع لعروس في حفل زفافها تحمل أنبوبا على ظهرها لتعقيم المعازيم .

وعلق مدحت شلبي على هذه الواقعة واصفا إياها بإنها مشهد يدعو للضحك ولكنه في نفس الوقت مؤسف وغير مطلوب على الإطلاق .

وأضاف : ” هل ده معقول يا جماعة والست شايلة الأنبوبة على ضهرها وعمالة ترش في الناس .. المصريين دول فظاع ملهمش حل بس ده مش وقت الكلام ده خالص وقال يعني هي كده بتعقم ” .

وتابع مدحت شلبي : ” والله يا جماعة ربنا بيسترها معانا يعني بفضل الله إحنا حتى هذه اللحظة الأمور بنسبة كبيرة تحت السيطرة .. لكن لو متبعناش التعليمات الأمر مش هيبقى لطيف ابدا وعايزين باستمرار نبقى ملتزمين ومش عايزين نبقى زي الدول التانية ” .