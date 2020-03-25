كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 12:56 مساءً - نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة لها كشفت من خلالها عن إنها رأت في منام لها أثناء تعرضها للغيبوبة في أزمتها الصحية الأخيرة ما يحدث في الوقت الحالي وعن فيروس كورونا .
فكتبت فجر السعيد في تغريدتها قائلة : ” تدرون ؟ والله اللي صاير الحين كله حلمت فيه وأنا في العناية المركزة .. بس بدال ما يكون الإسم كورونا كان إسمه بحلمي الجمرة الخبيثة ” .
وتابعت : ” كل اللي قاعد يصير الحين شفته بالحلم فعلا .. العالم سيتغير والأزمة طويلة أطول مما تتخيلون وسيحتاج العالم لبعض والمتخاصمين سيضطرون للتصالح ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد عن فيروس كورونا : ” اللي قاعد يصير الحين شفته بالحلم وأنا في العناية المركزة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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