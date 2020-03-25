هيا الشعيبي آخرهن.. نجمات سخرن من أصالة بشكل صريح! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم تسلم الفنانة السورية أصالة نصري من تعرضها للسخرية في مواقف كثيرة من قبل زملائها الفنانيين، وهو الأمر نفسه التي قامت به أصالة أيضًا، إن كان على مستوى الإطلالات أو الصوت أو تصريح معين أو غير ذلك.

وأعادت سخرية الفنانة الكويتية هيا الشعيبي من الفنانة السورية خلال حلولها ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش إلى أذهان الجمهور عددا من المواقف التي تعرضت لها أصالة للتهكم من زملاء وزميلات لها في الوسط الفني.

وهاجمت الشعيبي بأسلوبها الساخر الفنانة السورية، دون أن تسميها، وذلك دفاعا عن الفنانة الإماراتية أحلام عندما قالت: "لا حد يجيها ولا حد يقرب صوبها خصوصا اللي تقول آآآآآآآه.." وردا على سؤال هشام الهويش عن من تقصد بكلامها، أجابت: "أقصد ناس وقفت على المسرح أنا ما عندي إلا فستان واحد بدكن بدكن ما بدكن ما بدكن". ليؤكد الجمهور أنها تسخر من أصالة.

وقبل هذا الموقف بسنوات قليلة أيضًا تعرضت نصري للسخرية من هيفاء وهبي بعدما ردت الأخيرة خلال لقاء إعلامي على هجوم الأولى، وقالت إن صوت المطربة السورية لا يروق لها، وأضافت: "صوت أصالة بيسرسعلي بدني".

وكذلك سخرت وهبي من حادثة التوقيف المؤقت الذي تعرضت له أصالة نصري في مطار بيروت عام 2017 بتهمة حيازتها كمية من الكوكايين.

وقالت الفنانة اللبنانية في تغريدة: "والله لو كنت بعرف أن تهريب الكوكاين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيرنا نهاية المسلسل الحرباية وعملنالو نهاية كوميدية".

وفي نفس السياق أيضًا؛ نشرت الفنانة سيرين عبد النور تغريدة شبهت فيها المخدرات بالمتاهة التي تؤدي إلى جهنم، حيث قالت ملمّحة لأصالة: "الحشيش مفتاح جهنم هيك بتكون البداية.. بتفتح الباب وبتدخل متاهة الهلاك اليوم العالمي لمكافحة المخدرات".

وسخرت الفنانة السورية رويدا عطية من أصالة بسبب جنسيتها البحرينية، وحديثها الدائم عن حبها لمصر وبيروت، وغيرهما من البلاد العربية، واتهمتها بأنها لم تعد محسوبة على السوريين.

Advertisements

وجاء رد عطية في لقاء تلفزيوني عندما سألها المذيع عن مطربة سوريا الأولى ما بين أصالة وميادة الحناوي، فأجابت: "أصالة ما بعرف إذا لسه محسوبة على السوريين، لأنه صارت جامعة الدول العربية، كل يوم تنتسب لجنسية، مصر، البحرين، قطر، سوريا".

كما تهكمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من أصالة، وذلك بعد تتويج المنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الأخيرة.

وكتبت السعيد:"‏‎أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها ‎بحرينية.. دخلت حساب ‎أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي". وأضافت في تغريدة أخرى‏:"اللي يمون على ‎أصالة يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية".

وبعد التغريدات الإعلامية الساخرة بقليل قدمت أصالة التهنئة للمنتخب البحريني وقالت:" ألف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين …وكل التّهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البحرين المفدّى، وكل التّقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه ، وهذا الانتصار يليق بما يقدمه للشباب ، تستحق البحرين الفرح وتستحق الانتصار".

وعلقت الفنّانة الإماراتية أحلام بشيء من التهكم والاستغراب على منشور أصالة في معرض مدح الإعلامي المصري عمرو أديب، بعد مرور الأخير بأزمة صحية مفاجئة.

ووجهت أصالة عبر إنستغرام رسالة لأديب جاء في ختامها: "نشكر ضميرك وصدق وعدك قلت كونوا معنا وفعلت سأكون معكم بإذن الله، حفظك الله من كلّ شر ونحمد الله كثيرًا على شفائك وعودتك".

وردت أحلام وقتها على منشورة الفنانة السورية: "ضميره مممممممم: إلى جانب وجه تعبيري ضاحك".

واعتبر محبو أصالة أن هذه المواقف والسخرية من الفنانة السورية أسلوب مستفز ومُستغرب من الفنانين تجاه زمليتهم، خاصة وأن نصري تحظى باحترام ومحبة كبيرة في الوسط الفني، نظرًا للنجاحات التي حققتها خلال مسيرتها، ليرد عليهم آخرون بأن الفنانة السورية قامت هي الأخرى في الكثير من المناسبات الإعلامية وكتاباتها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من زميلاتها، وحددوا أحلام وفجر السعيد على وجه الخصوص.