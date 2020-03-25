المسرح الروسي يواجه كورونا بمُشاهد واحد

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""الخليج 365"" من بيروت: فرض فيروس كورونا على "مسرح وأوبرا بيرم" الروسي قواعده الجديدة لجهة العروض تحت شعار "وجهاً لوجه"(One on One). حيث سيُقدّم اعتباراً من شهر أبريل عروضه على الإنترنت، بينما سيُسمّح لمتفرج واحد فقط بمشاهدته في صالة العرض منعاً لخلو القاعة من الحضور خلال الإجراءات المشددة في مواجهة انتشار الوباء والتي تقضي بمنع النزهات والتجمعات والتنقل.

وعليه، سيختار أحد الفنانين المسرحيين المتفرّج الوحيد عن طريق سحب القرعة، على أن يخضع للكشف الصحي من قبل الأطباء قبل الدخول للتأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس. فيما قال مدير المسرح مارات غاتسالوف(Marat Gatsalov)، في بيانه: "إننا على استعداد لإقامة الحفلات المسرحية لشخصٍ واحد. لأن المتفرج الواحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد" مواضيع قد تهمك :

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