فيديو.. قصر المهرجانات فى فرنسا يستقبل المشردين بدلا من نجوم مهرجان"كان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قصر المهرجانات مقرإقامة مهرجان كان الكثير من المشردين في المدينة الفرنسية الذين ليس لديهم مأوى يلجأون إليه، في ظل حالة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بدلا من استقبال نجوم العالم بعد إلغاء مهرجان كان.

وكان من المقرر أن يقام المهرجان السينمائي السنوي في المنتجع الواقع بمنطقة الريفييرا الفرنسية من 12 وحتى 23 مايوالمقبل لكن المنظمين قرروا الأسبوع الماضي تأجيل الحدث حتى أواخر يونيو، وفتحت قاعة المهرجان أبوابها للمشردين الجمعة الماضية.



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وقالت دومينيك أود لاسيه، وهي مسؤولة في رئاسة بلدية كان: "كل ليلة يأتينا ما بين 50 و70 شخصا".





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وقبل ثمانية أيام، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المواطنين البالغ عددهم 67 مليون نسمة البقاء في منازلهم لحماية أنفسهم من الجائحة وإبطاء انتشارها، ويشكل ذلك مشكلة كبيرة لما يقدر بنحو 12 ألف مشرد يعيشون في الشوارع الفرنسية.



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وهناك قلق من أن يكون للفيروس تأثير ضخم على المشردين الذين يعيشون في ظل الافتقار لوسائل التعقيم المناسبة والذين يعانون في بعض الأحيان من مشاكل صحية، خاصة وأن كثير منهم يعتمدون على مساعدات الناس الذين أجبروا الآن على البقاء في منازلهم.

كما أكد إن الدولة تواجه أزمة غير مسبوقة بشأن كورونا، وما زلنا في بداية الأزمة ونحن في سباق مع الزمن لمواجهة تفشى كورونا.

وكان وزير الصحة فى فرنسا أوليفييه فيران، قال إن آثار الحجر الصحى الشامل فى البلاد، والذى بدأ فى فرنسا والذى من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة، وقال "فيران"، إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهى من الوباء خلال 12 يوما، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجانى للإنعاش فى المستشفيات الفرنسية.