شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تهنئ متابعيها وجمهورها بحلول شهر شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة شريهان متابعيها وجمهورها على موقع "تويتر"، بحلول شهر شعبان، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، "اليوم هو أول أيام شهر شعبان.. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وبلغنا شهر رمضان الكريم .. كل عام و الشعب المصري الكريم و الدول العربية والإسلامية وجميع المسلمين كافة فى كل مكان في العالم بخير"



شريهان على تويتر

Advertisements

وتابعت "أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر، وعليكم جميعًا هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، فهو نعم المولى ونعم النصير. اللهم أغثنا بغياثك وأرفع عنا الوباء والبلاء والسقم برحمتك يا ارحم الراحمين".

وكانت شريهان قد وجهت رسالة لمتابعيها عبر تويتر، بخصوص فيروس كورونا، مؤكدة أن الأصعب لم يأت بعد، قائلة: "لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمي".

وقالت شريهان فى تغريدات عبر تويتر: "نداء إلى نفسيِ أسرتي الصغيرة آسرتي الكبيرة أصدقائي أحبائي شعبي "دولتي وطني بلادي" "لا تستهينوا ولا تستخفوا بهذا الوباء العالمي كرونا فالأصعب لم يأت بعد، أصلي وأدعو وأتمنى أن نكون قد بدأنا من حيث انتهت الصين لا من حيث بدأت إيطاليا.!!! "رب اجعل هذا بلدا آمنا". جمهورية مصر العربية، الشعب المصرى، اللهم السلامة لوطني شعبي وكل شعوب العالم أجمع يارب العالمين".