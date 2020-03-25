شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لبطلات مسلسل "حكايات بنات 4" تزامناً مع عرضه على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض حالياَ على قناة on مسلسل "حكايات بنات 4"، الذى تقوم ببطولته كل من ميرنا نور الدين، وهاجر أحمد وهند عبد الحليم وأسماء جلال، من إخراج مصطفى أبو سيف، ولفت المسلسل أذهان الجمهور، خاصة أن الجزء الرابع شهد تغيير فى بطلات المسلسل، وينشر ”الخليج 365” 5 صور جديدة لبطلات العمل، الذى انطلق عرضه يوم السبت الماضى.

ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وتواصل بطلات العمل التصوير بشكل يومى لإنهاء أكبر قدر من الأحداث على أن يستمر التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات على قناة ‪ON .

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

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وعرض الجزء الأول من "حكايات بنات" عام 2012 وشارك فى بطولته حورية فرغلى ودينا الشربيني وصبا مبارك وريهام أيمن وكريم فهمى ورجاء الجداوي ومها أبو عوف وعمرو صالح وكتبه باهر دويدار وأخرجه حسين شوكت، أما الجزء الثانى والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغيرات فى البطلات حيث شارك فى بطولتهما دينا الشربينى وصبا مبارك وانجى المقدم وندا موسى وأحمد العوضى وأحمد جمال سعيد وعمرو صالح وإخراج مصطفى أبو سيف.