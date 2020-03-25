شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأدوار حلم دانيال كريج بلعبها فى السينما ولم تتحقق .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم العالمي دانيال كريج في حديثه لمجلة ساجا انه لم يحلم عمره بتقديم شخصية جيمس بوند وانما كان يحلم دوما في صغره بلعب أداور الابطال الخارقين وهو لم يتحقق حتي الآن ومن بين تلك الادوار هي - شخصية سوبرمان ، شخصية الرجل العنكبوت ، شخصية الرجل الخفي، مؤكدا إن المفارقة هي أنه لم يحلم بتقديم شخصية جيمس بوند.
وفي سياق متصل أعلن موقع هوليوود ريبورتر عن تأجيل عرض فيلم جيمس بوند حول العالم إلى نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان من المفترض طرحه عالميا في أبريل المقبل، إلا أن انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل مفزع دفع صناع الفيلم لعرضه في نوفمبر.
من جانب آخر تصدر النجم رامى مالك بوستر أحدث أفلام جيمس بوند "لا وقت للموت"، No Time to Die، وذلك بعدما تم نشر البوستر مؤخراً، الذي تم تداوله من قبل أكثر من موقع حول العالم أبرزهم cbr التي نشرت تقرير جاء بعنوان رامى مالك في مقدمة ومركز البوستر الجديد في إشارة للفيلم الجديد الذي ينتظره الملايين حول العالم، حيث يعد آخر أفلام دانيال كريج مع السلسلة الشهيرة الذي قدم فيها أكثر من فيلم لعب فيه دور العميل السري للمخابرات البريطانية جيمس بوند.
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