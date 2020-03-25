شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تجبر هنادى مهنى على الانضمام لـ"تيك توك"..وتعلق: "ههريكو فيديوهات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة الشابة هنادي مهني لعشرات النجوم علي تطبيق "تيك توك"، لقضاء وقت فراغها بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوي، ونشرت أول فيديو لها عبر "أنستجرام"، معلقة :"كورونا خلتني أعمل تيك توك.. ده انا ههريكو".



هنادي مهنا

و أعربت الفنانة هنادى مهنى عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "دهب عيرة"، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، معتبرة أن المسلسل سيمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.

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وقالت هنادى إنها محظوظة بهذه التجربة ومتحمسة لها لأن المسلسل من الأعمال المميزة، وتجسد هنادى بالمسلسل دور ابنة النجمة عبير صبري، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور.

وأضافت أنها سعيدة للغاية بما حققته العام الماضى من انتشار فنى، وتطمح أن تُحقق نجاحا جديدا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تحاول طوال الوقت اختيار أدوار مختلفة، كما أوضحت أنها ترفض أداء أى دور يصنف كأدوار إثارة أو عرى، مؤكدة أنها ترفض الابتذال بشكل عام وتحب أن تؤدي أدوار ذات قيمة وهدف يحترمها الجمهور.

ويسابق صنّاع المسلسل الزمن للانتهاء من التصوير، حيث تدور الأحداث حول المشاكل والتفكك الأسري الذي يتسبب في هروب أحد أفراد العائلة للخروج من تلك المشاكل عن طريق الإدمان، وتتوالى الأحداث في إطار درامى.

مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة يسرا، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.