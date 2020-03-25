شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ضيوف شرف دراما رمضان.. السقا ورزق وفتحى عبد الوهاب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف خلال دراما رمضان المقبل، وينقسم هؤلاء إلى جزأين بعضهما يظهر كضيف شرف رغم توليه بطولة عمل أخر، والبعض الأخر يكتفون بظهورهم كضيوف شرف فقط، ويستعرض ”الخليج 365”، قائمة هؤلاء النجوم الذين يطلون على جمهور الدراما الرمضانية كضيوف شرف بالمسلسلات المختلفة.

مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، يعد أكثر المسلسلات التى يظهر فيها عدد كبير من ضيوف الشرف، فيتواجد فى حلقاته كل من النجوم آسر ياسين، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار، ودينا فؤاد، وآخرين، خاصة أن القائمة لن تنتهى وجارى ترشيح آخرين للظهور فى باقى حلقات المسلسل، المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجى.

أيضا مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ، فيشارك ضمن أحداثه عدد من ضيوف الشرف منهم الكوميديان محمد ثروت ودينا محسن "ويزو" الذى يلعب بطولته كل من الفنانان محمد عبد الرحمن "توتة"، ومحمد سلام، والمسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى.

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وفى مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال، يشارك النجم فتحى عبد الوهاب كضيف شرف بعدما تقاسمه بطولة مسلسله العام الماضى "لمس أكتاف"،، ويشارك في بطولة "الفتوة"، كل من مى عمر، وأحمد صلاح حسنى، ورياض الخولى، وعدد كبيرمن الفنانين، من تاليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

أما في مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، فيشارك 4 فنانين كضيوف شرف ضمن أحداث حلقاته، وهم شريف منير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمد جمعة، ومحمد كيلانى، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف كل من عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.

ويشارك النجم أحمد رزق كضيف شرف في أحداث مسلسل " القاهرة كابول" للنجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، والمسلسل من تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، كما يظهر النجم أحمد السقا كضيف شرف بمسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، من إخراج وائل إحسان، والذى يتم تصويره بالكامل فى لبنان.