شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف فنانات زمان مع أمهاتهن.. زفة لسامية جمال فى سن 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للأم دور كبير فى حياة كل منا، وفى تكوين شخصيته وصفاته،وتستطيع أن ترى وجه الأم فى وجوه أبنائها وطريقة تعاملهم وما يحققونه فى حياتهم ويصلون له.

وفى حياة النجوم كذلك تبرز صورة الأم وتأثيرها عليهم، وهناك مواقف بعينها للأم تظل عالقة فى الأذهان لا يستطيع كل منهم نسيانها مهما بلغ من شهرة أو عمر، وهو ما أكده عدد من نجوم الزمن الجميل فى بعض لقاءاتهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب التى كان نجوم وعمالقة الزمن الجميل يحرصون دائما على التواصل معها ويتحدثون فيها لجمهورهم عن ذكرياتهم و كل تفاصيل حياتهم ، أجرت المجلة استطلاعاً لعدد من هؤلاء النجوم نشرته على صفحاتها بتاريخ 20 مارس عام 1956 تحت عنوان " أذكر عن أمى" تحدثت عدد من نجمات الزمن الجميل عن بعض المواقف التى جمعتهن مع أمهاتهن وظلت عالقة فى أذهانهن دائما.

ومن بين هؤلاء النجمات الفراشة سامية جمال التى عانت من اليتم والحرمان من الأم فى سن مبكر، كما عانت من شدة عذاب زوجة والدها التى عاملتها كخادمة وأذاقتها ألوان العذاب.

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وتحدثت سامية جمال لمجلة الكواكب عن بعض ذكرياتها القليلة مع والدتها التى فارقت الحياة قبل أن يتجاوز عمرها 6 سنوات.

وقالت الفراشة:" ماتت أمى ولم أتجاوز السادسة، ورغم الوقت القصير الذى قضيته معها لازلت أذكر حبها وحنانها"

وتابعت:" لازلت أذكر اننى حين بلغت الخامسة من عمرى اقترحت إحدى الجارات على أمى أن ترسلنى إلى الكتاب القريب من منزلنا لاتعلم القراءة والكتابة"

وأضافت:"وأذكر أننى ذهبت أول يوم فى زفة تتقدمها سيدتان تحملان أكواب من الشربات والعصائر لتوزيعها على الجيران، وكان مع أمى سيدات أخريات يزغردن ويغنين فرحاً بذهابى للكتاب، وبعد عام واحد رحلت أمى وتركتنى وحيدة أعانى من الحياة مالا أطيق"