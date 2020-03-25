شاهد.. عروس مصرية ترقص بكمامة وعبوة على ظهرها لتعقيم المعازيم!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 11:55 صباحاً - تجداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لعروس مصرية قامت برش المعازيم بمعقم في حفل زفافها في أحد المناطق الشعبية في مصر.

وظهرت العروس في الفييو وهي تحمل عبوة، تستخدم لرش المبيدات الزراعية، على ظهرها، وترش المعازيم لتعقيمهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم تداول فيديو الواقعة الغريبة بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع ما بين ساخر وضاحك ومؤيد لتصرف هذه العروس.